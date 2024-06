Zur Eröffnung der Ausstellung »Kreislauf und Ladung« mit Werken von Jürgen Klugmann performte der Künstler gemeinsam mit Musiker Rüdiger Tschacher in einer Live-Show. Er präsentiert in der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen Werke aus seiner Reihe »Advanced Impact«.

Jürgen Klugmann lässt einen Akkuschrauber im Dauerbetrieb über das Papier kreisen, während Rüdiger Tschacher den Entstehungsprozess mit Musik untermalt. Foto: Max Schniepp Jürgen Klugmann lässt einen Akkuschrauber im Dauerbetrieb über das Papier kreisen, während Rüdiger Tschacher den Entstehungsprozess mit Musik untermalt. Foto: Max Schniepp

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.