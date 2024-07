Der Aktionstag »Open Wandel-Hallen« zog viele Neugierige an. In gleich drei Ausstellungen des Kunstvereins und des Kunstmuseums Reutlingen war ein Performance-Programm geboten.

Malerei-Performance von Xianwei Zhu zu Musikbegleitung von Xiaonan Pan inmitten der Ausstellung »Wonderful Creatures – Malatsion & Hans-Peter Thomas« in der Galerie des Kunstvereins Reutlingen. Foto: Christoph B. Ströhle Malerei-Performance von Xianwei Zhu zu Musikbegleitung von Xiaonan Pan inmitten der Ausstellung »Wonderful Creatures – Malatsion & Hans-Peter Thomas« in der Galerie des Kunstvereins Reutlingen. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.