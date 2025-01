Lisa Haußmann übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart. Sie will mehr Menschen in die Kinos holen, auch Kinder, Jugendliche, Familien. Und sie steht vor Herausforderungen.

Die künstlerische Leiterin der Französischen Filmtage: Lisa Haußmann vor dem Kino Museum in Tübingen. Foto: Thomas Morawitzky Die künstlerische Leiterin der Französischen Filmtage: Lisa Haußmann vor dem Kino Museum in Tübingen. Foto: Thomas Morawitzky

