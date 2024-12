Mit Pracht und Hingabe: Weihnachtsoratorium in der Reutlinger Stadthalle

Der Knabenchor Capella Vocalis litt schwer in Corona und musste seither zwei Dirigentenwechsel verkraften. Davon ließen sich die Schützlinge des neuen Leiters Benedikt Engel beim Weihnachtsoratorium in der Reutlinger Stadthalle nicht beirren.

Harmonisches Zusammenspiel: Timo de Leo (links) als Geigensolist, Altus Jan Jerlitschka und Dirigent Benedikt Engel in einer Arie des Weihnachtsoratoriums. Im Hintergrund die Württembergische Philharmonie und der Knabenchor Capella Vocalis. Foto: Armin Knauer Harmonisches Zusammenspiel: Timo de Leo (links) als Geigensolist, Altus Jan Jerlitschka und Dirigent Benedikt Engel in einer Arie des Weihnachtsoratoriums. Im Hintergrund die Württembergische Philharmonie und der Knabenchor Capella Vocalis. Foto: Armin Knauer

