Mission Weltfrieden: Das Werk von Yoko Ono in Berlin

Yoko Ono stellt noch bis 14. September in Berlin aus. Im Zentrum steht ihr Einsatz für den Frieden.

BERLIN. Es ist eine Ausstellung, die zum Mitmachen aufruft: »Yoko Ono: Dream Together« lädt Besucher der Neuen Nationalgalerie Berlin dazu ein, sich mit Themen wie Frieden, Heilung und kollektivem Handeln zu beschäftigen – nicht durch bloßes Betrachten, sondern durch aktive Teilnahme. Sie ist Teil einer größeren Würdigung von Onos Werk: Parallel zeigt der Gropius Bau in Berlin die Retrospektive »Yoko Ono: Music of the Mind«, und der Neue Berliner Kunstverein präsentiert im Stadtraum Onos Arbeit »Touch«.

Beteiligung des Publikums

Die 1933 in Tokio geborene Künstlerin gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Konzeptkunst und der Fluxus-Bewegung. Seit den 1960er-Jahren arbeitet sie medienübergreifend mit Musik, Film, Performance, Installation und Text. Weltweit bekannt wurde sie durch Aktionen mit John Lennon wie ihrem »Bed-in for Peace« oder der internationalen Plakatkampagne »War is over! If you want it!«. Elemente dieser Kampagne sind auch in der Berliner Ausstellung zu sehen. Die politische Botschaft dahinter ist geblieben – in einer Zeit multipler globaler Krisen aktueller denn je. Frieden ist der rote Faden, der sich durch Onos Werk zieht.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Yoko Ono – Music Of The Mind« ist im Berliner Gropius-Bau noch bis 31. August zu sehen, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag 10 bis 19 Uhr. Die Schau »Yoko Ono: Dream Together« wird in der Neuen Nationalgalerie Berlin noch bis 14. September gezeigt, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. (GEA)

Viele ihrer Arbeiten leben von der Beteiligung des Publikums. Sie sind erst dann vollständig, wenn andere sie ausführen, verändern oder ergänzen. Die Idee steht im Vordergrund, nicht das Objekt. Die Präsentation in der Neuen Nationalgalerie folgt diesem Prinzip. Die Räume sind zurückhaltend gestaltet: viel Weiß, viel Licht. Die klare Architektur von Mies van der Rohe lässt Raum für das Eigentliche: die Interaktionen und die Menschen, die sie ausführen. Die Schwelle zur Teilnahme ist niedrig, der Zugang offen. Jeder Kontakt mit einem Werk kann anders verlaufen. Auch Kinder können unkompliziert mitmachen – etwa beim Kraniche-Falten, beim Sortieren von Steinen oder am Schachtisch.

Yoko Ono bei einer Installation in ihrer Ausstellung. Foto: Miguel Angel Valero Yoko Ono bei einer Installation in ihrer Ausstellung. Foto: Miguel Angel Valero

Wie dieser Partizipationsansatz funktioniert, zeigen zwei der Installationen besonders deutlich. »Mend Piece« (1966) ist eine Einladung zum Reparieren. Auf einem weißen Tisch liegen zerbrochene Tassen, Schalen und Untertassen. Daneben Kleber, Schnüre, Tesafilm und Stifte. Die Besucher sind aufgefordert, die Scherben wieder zusammenzusetzen – so gut es eben geht. Perfektion ist nicht das Ziel. Die reparierten Objekte bleiben sichtbar unvollständig, provisorisch – ganz bewusst.

Klare Botschaft

In »Play It By Trust« (1966/1991) hat Yoko Ono ein klassisches Strategiespiel seiner Gegensätze beraubt. Auf einem langen Konferenztisch sind mehrere Schachspiele aufgebaut. Figuren sowie Felder sind vollständig weiß lackiert, Unterschiede zwischen den Parteien sind nicht mehr erkennbar. Wer hier spielt, muss sich konzentrieren, um den Überblick zu behalten – und verliert ihn meist früher als gedacht. Die klare Trennung zwischen Gegenspielern verschwimmt, das Spiel wird zum Symbol für Vertrauen. Statt um Konfrontation geht es um Aufmerksamkeit, Aushandlung und gemeinsames Handeln. Ein Werk, das nicht nur zur Teilnahme, sondern auch zum Innehalten auffordert, und das zeigt, wie aus Gegnerschaft Dialog entstehen kann.

»Yoko Ono: Dream Together« verzichtet auf aufwändige Inszenierungen oder lange erklärende Texte. Stattdessen setzt die Ausstellung auf eine klare Botschaft: Frieden – und die Kraft gemeinsamen Handelns. (GEA)