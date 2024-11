Ein wenig bekanntes Tschaikowski-Werk hat die Marienkantorei für ihr Konzert in Reutlingen ausgegraben. Der Text ist fast derselbe wie in Beethovens »Neunter«. Die Musik allerdings klingt ganz anders, wie sich im Konzert herausstellte.

Verliehen Tschaikowskis Hymnus Glanz: Die Solistinnen Katrin Müller, Sopran (links), und Silke Marchfeld, Alt. Foto: Armin Knauer Verliehen Tschaikowskis Hymnus Glanz: Die Solistinnen Katrin Müller, Sopran (links), und Silke Marchfeld, Alt. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.