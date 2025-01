Bis 26. Januar zeigt das Kunstmuseum Reutlingen noch im Spendhaus eine große Schau zur Reutlinger Künstlerin Gude Schaal. In ihrem Leben wie in ihrem Werk spielt das Verhältnis von Frau und Mann eine zentrale Rolle.

Gude Schaal: »Konferenz mit Puppe« von 1981, Öl auf Hartfaser, in der Ausstellung zu Gude Schaal im Spendhaus. Foto: Nachlass Gude Schaal/Kunstmuseum Reutlingen Gude Schaal: »Konferenz mit Puppe« von 1981, Öl auf Hartfaser, in der Ausstellung zu Gude Schaal im Spendhaus. Foto: Nachlass Gude Schaal/Kunstmuseum Reutlingen

