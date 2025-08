Los Angeles Guitar Quartet eröffnet Gitarrenfestspiele Nürtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Fast fühlte es sich so an, als seien die Gitarrenfestspiele Nürtingen erst jetzt wieder komplett. Mit dem Los Angeles Guitar Quartet (LAGQ) wieder mit an Bord, gleich zum Auftakt am Samstagabend in der Stadthalle K3N. 1990 sind sie hier zum ersten Mal aufgetreten, seither in fast jeder Festival-Ausgabe. »Es ist ein besonderer Ort für uns«, bestätigt William Kanengiser. Nur 2023, da wollte es nicht klappen, eine Tour in Europa kam nicht zustande, ein einzelner Auftritt in Nürtingen wäre nicht zu finanzieren gewesen. Die künstlerischen Leiter des Festivals, das Reutlinger Gitarristenpaar Katrin Klingeberg und Sebastián Montes hatten die Lücke bravourös geschlossen, und doch fehlte etwas.

Doch nun war es wieder da, das einzigartige LAGQ-Gefühl. Mit William Kanengiser als gewohnt sonnig-heiterem Gentleman. Mit John Dearman als stoischem Clint Eastwood der Gitarrenkunst. Mit Matthew Greif, still lächelnd in seine Klangwelten versunken. Und eigentlich wäre da noch Scott Tennant gewesen, der sanfte Riese des Saitenspiels. Ihm wurde das Touren zu beschwerlich, weshalb ihn nun sein Schüler vertritt, der Brasilianer Douglas Lora. Was passt, denn brasilianische Stücke hatte der US-Vierer schon immer im Programm. »Jetzt wissen wir endlich, wie sie klingen sollen«, flachst Kanengiser.

Sphärische Meditationen

Auch musikalisch ist das LAGQ-Feeling sofort wieder da. Egal ob Klassik, Barock, Latin, Jazz oder moderne Klanglandschaften: Es wirkt alles so leichthin und mühelos, so farbig, beseelt und voll tänzerischem Esprit, dass man sich reinlegen kann. Über einen sprudelnden afrikanischen Tanz von Samuel Coleridge-Taylor (1875–1912) geht es zu den sphärischen Meditationen über schillerndes Opalgestein des Australiers Phillip Houghton (1954–2017). Dunkle Magie abgedämpfter Töne, mystisch kreisende Klangfelder, im zweiten Satz »Water Opal« sanfter Wellengang mit Lichtreflexen aus Flageolett-Tönen, im dritten scharfe Akzente über fiebrigem Grundpuls.

Neu im Team: der Brasilianer Douglas Lora (links), hier neben Matthew Greif. Foto: Armin Knauer Neu im Team: der Brasilianer Douglas Lora (links), hier neben Matthew Greif. Foto: Armin Knauer

Schon empfängt uns das Halbdunkel von Beethovens »Mondscheinsonate«, mit zarten Dreiklangsbrechungen Kanengisers aus der Stille emporsteigend. Bis uns das erste von drei »Brasilianischen Bildern« aus der Melancholie reißt, mit aufsässigen Jazzbeats von Hermeto Pascoal (*1936), dem »Frank Zappa Brasiliens«. Mit Heitor Villa-Lobos' gleiten wir auf dem Amazonas dahin; Paulo Bellinati (*1950) hingegen lässt und den Spaß einer Dorfkapelle erleben, von vier Gitarren wundervoll nachgeahmt.

Barock trifft Samba

Im zweiten Teil kommen die Gitarristen als Komponisten zu Wort. Erst Neuling Lora mit »Maracasalsa«, einem Stück, in dem er raffiniert barocke Formen und brasilianische Rhythmik verbindet. Dann Altstar Kanengiser mit »Air & Ground«, aufgespannt zwischen schwebender Melodik und zupackender Akkordik. Als Finale dann Liszts »Ungarische Rhapsodie Nr. 2«, von Kanengiser für vier Gitarren bearbeitet: Zarte Träumerei steigert sich zum furiosen Ritt – welch eine Feinschattierung der Farben!

Routiniers am Werk: John Dearman (links) und William Kanengiser im Eröffnungskonzert der Festspiele. Foto: Armin Knauer Routiniers am Werk: John Dearman (links) und William Kanengiser im Eröffnungskonzert der Festspiele. Foto: Armin Knauer

In den Zugaben geht's nochmal nach Brasilien, ehe Bachs berühmtes Präludium in C-Dur das Publikum mit einer Demonstration verfeinerter Klangkultur nach Hause schickt. »Das allein wäre das Konzert wert gewesen!«, entfährt es einer Besucherin auf Englisch. Gut, dass sie wieder da sind. (GEA)