Laura Snowden und das Amadeus Duo bei den Nürtinger Gitarrenfestspielen

NÜRTINGEN. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Laura Snowden bei den Gitarrenfestspielen Nürtingen. Denn erstens ist die junge Britin noch nie beim Festival aufgetreten. Und zweitens hieß es: Sie spielt nicht nur, sie singt auch. Das ist beim Festival eine Seltenheit.

Außergewöhnlich wurde es in der Tat am Dienstagabend in der gut gefüllten Kreuzkirche. Schon äußerlich wirkte die Musikerin wie eine Gestalt aus einem märchenhaften Paralleluniversum: mit goldenen Ballettschläppchen, einem dunkelblau schimmernden Hosenanzug und silbernem Reif im Haar. Ihre zentrale Nummer entpuppte sich als eine Art Szene in der Tradition des absurden Theaters.

Ein rätselhafter Vorfall

Es geht darum, dass die Künstlerin bei der Polizei einen rätselhaften Vorfall zu Protokoll gibt. Zu krimiartig düsterem Gitarrengekräusel schlüpft sie abwechselnd in die Rollen der Beamtin und ihrer selbst: »Ok, Miss Snowden ... äh ... hier steht, sie wollen einen Vorfall anzeigen, in dem es um eine Gießkanne und einen Spiegelsaal geht ...« – »Genau!« Worauf sie von der Sprech- in die Singstimme gleitet, um das Protokoll des ominösen Vorfalls zu verlesen.

Ein gewisser »Er« hat sich demnach »als Gießkanne angeboten«, doch am Ende ist alles überschwemmt und die Protagonistin geht unter. Man mag darin bildhaft eine Beziehung erkennen, die sich als fatal herausstellt. »Trap«, also »Falle«, lautet der Titel. »Es geht darum, dass man sich in eine unheilvolle Situation begibt, ohne es zu merken, aus der man nicht wieder herauskommt«, erklärt die Musikerin. Ihre Eltern seien ob der düsteren Thematik entsetzt gewesen – »sie werden damit leben müssen«, grinst die Künstlerin.

Der Rest ihres Auftritts bewegt sich in gewohnteren Bahnen. Ein eigenes Lied »Black is the Colour«, zart und gefühlvoll, erweist sich als angelehnt an keltische Folkballaden. Fein und hell klingt ihre Gesangsstimme zur filigranen Gitarrenbegleitung. Bruchlos gleitet das Lied in ein nicht weniger filigranes Instrumentalstück des Barockkomponisten François Couperin. Wunderschön, wie sie das Stück atmen lässt, die Kontraste zwischen spritzigen und sanglich-verträumten Stellen herausarbeitet.

In ihrem eigenen Instrumentalstück »This Changing Sky« malt sie musikalisch die Atmosphäre des sich wandelnden Morgenhimmels aus, mit zarten Tremolos und Flageolett-Tönen durchsetzt. Ehe es mit einer »Tarantelle« von Johann Kaspar Mertz feurig-virtuos wird. Die grazile Eleganz ihrer Linien und die warme, atmende Sanglichkeit ihrer Melodik ist es, was bei ihr bezaubert. Und was sie in einem Präludium von Agustín Barrios als Zugabe noch einmal faszinierend hinlegt.

Klangmalerei im Duo

In der zweiten Hälfte greift das Amadeus Guitar Duo mit Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff diesen Faden auf, sprich: das Gegenüberstellen moderner Klangmalerei und barocker Mehrstimmigkeit. Den Einstieg bietet ein Stück von Kavanagh selbst, indem sie ihre Heimat Neuschottland an der kanadischen Atlantikküste beschreibt. Der Titel »The Ghost of Peggy's Cove« bezieht sich auf einen betrunkenen Küstenbewohner, der von den Klippen stürzt, und seiner Geliebten, die ihm in den Tod folgt. Schaurig klingt Kavanaghs Musik aber keineswegs – dafür spürt man aus ihr das Wogen des Meeres in den kreisenden Motivmustern, die sich aus beiden Gitarren überlagern.

Mit Gaspar Sanz geht es ins spanische Barock. Enorm viel Wärme und Gefühl legen Kavanagh und Kirchhoff hier in die Melodien, was durch rasante Schlagakkord-Passagen kontrastiert wird. Mit großer Ruhe entfalten sie Adagio und Andante aus Bachs Triosonate Nr. 4 e-Moll. Ein innig empfundenes Schreiten erlebt man da, feinfühlig ausmusiziert.

Zum Schluss geht's zurück ins Klangmalerische mit Kavanaghs Stück »Kaleidoscope«. Glitzernde Klangwolken wechseln hier mit walzerartigem Kreiseln, sanften Ruhepolen und einem jazzig-feurigen Schluss – eine mitreißende Mischung! Die Zugabe entpuppt sich als Preisrätsel: »Wer mir sagen kann, wer die Melodie des Stücks geschrieben hat, gewinnt eine CD!«, verkündet Kirchhoff. Es folgt eine zart-introvertierte Version des Chorals »O Haupt voll Blut und Wunden« aus der »Matthäuspassion«. Die Melodie jedoch stammt nicht von Bach – sondern von Hans Leo Haßler. (GEA)