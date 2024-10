Proteste scheinen typisch für unsere Zeit. Dabei haben aufbegehrende Bauern das Protestzeitalter im Südwesten bereits vor 500 Jahren eingeläutet. Zum Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen zu 500 Jahren Bauernkrieg lädt nun das Landesmuseum in Stuttgart zum Protesterlebnis. Einschließlich Aggressionsabfuhr an einer Autokarosse.

In Protestszenerien eintauchen kann man derzeit im Alten Schloss in Stuttgart. Foto: Armin Knauer In Protestszenerien eintauchen kann man derzeit im Alten Schloss in Stuttgart. Foto: Armin Knauer

