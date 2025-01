Dem Tübinger Zimmertheater droht das Aus. Geplante Kürzungen im Kulturetat der Stadt sind der Grund. Kulturtreibende der Region solidarisieren sich in einem offenen Brief – und warnen vor einer Zukunft ohne Kultur.

Jochen Gewecke (LTT-Freunde), Thomas Lambeck (Tonne-Theaterverein), Matthias Xander (franz.K) und Matthias Schmied (Tonne) bei der Pressekonferenz. Foto: Thomas Morawitzky Jochen Gewecke (LTT-Freunde), Thomas Lambeck (Tonne-Theaterverein), Matthias Xander (franz.K) und Matthias Schmied (Tonne) bei der Pressekonferenz. Foto: Thomas Morawitzky

