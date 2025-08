Krachende Romantik: The Smashing Pumpkins in Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUDWIGSBURG. 30 Jahre sind vergangen, Billy Corgan sagt es. 1995 veröffentlichten die Smashing Pumpkins ihr erfolgreichstes Album. »Mellon Collie and the Infinite Sadness« gehört zu den Höhepunkten des Alternative Rock der 1990er-Jahre: Zwei CDs, vollgepackt mit wuchtig harten Riffs, epischen Balladen, krachenden Ohrwürmern, energetisch, enigmatisch, fast eine Rockoper im klassischen Sinn, eine tobende Musik, die von Trauer, Wut und »Teenage Angst« erzählte, dabei überaus tanzbar war.

Was die Smashing Pumpkins von ihren Wegbegleitern der Grunge-Generation unterschied, war ein größeres Formbewusstsein und ein Pathos, der Erinnerungen auch an die 1970er-, 1980er-Jahre aufrief. Mit ihrem Doppelalbum jedoch hatten sie den Zenit überschritten. Viele weitere sollten folgen, kontinuierlich, aber weit weniger erfolgreich. Dass der Innenhof des Ludwigsburger Schlosses am Sonntagabend nicht ausverkauft ist, wundert also nicht. Aber die Smashing Pumpkins spielen ein sensationelles Konzert. Fast so, als seien die 30 Jahre nicht vergangen.

Die Band spielt Publikumslieblinge

»Machina/The Machines of God« aus dem Jahr 2000 bildet gewissermaßen den Rahmen des Konzerts – von diesem Album stammen »Heavy Metal Machine« und »The Everlasting Gaze«, die Songs, die es eröffnen, beenden. Jüngeres Material wird dann fast nur noch in der zweiten Hälfte des Konzerts eine Rolle spielen. Mit »Where Boys Fear To Treat« kommt die Band an, bei »Mellon Collie«, mit »Today« folgt die Hymne von »Siamese Dream«, dem Vorgängeralbum, und bei »Bullet With Butterfly Wings« gerät das Publikum, das eben noch abwartend stille stand, in tanzende Raserei. Es folgen romantisch-krachende Publikumslieblinge wie »1979«, »Muzzle«, »Porcelina Of The Vast Oceans«. Der Sound in Ludwigsburg ist gut, die Setlist lang, das Wetter hält, der Abend ist perfekt.

Billy Corgans Stimme klingt wie einst, schneidend, quengelnd, renitent, aber immer melodisch. Der Sänger trägt noch Glatze, blank poliert, dabei aber einen leichten Bartschimmer im Gesicht, wirkt nur wenig behäbiger als einst, singt, schreit, reißt den Mund dabei weit auf, taumelt zurück, beugt sich über seine Gitarre. Er trägt eine bodenlange, bis zum Hals zugeknöpfte Kutte mit schwarzweiß zersplittertem Muster; er sieht aus wie ein Mönch oder wie ein wandelnder Rorschach-Test. James Iha, neben ihm, steckt in einem lässigen Anzug, spricht sehr spät erst zum Publikum, entlockt seiner Gitarre auch schrille Synthesizer-Klänge. Jimmy Chamberlin, das dritte Gründungsmitglied der Smashing Pumpkins, spielt schnell, energisch, treibt den Sound flexibel an. Eine Frau gehörte seit jeher zum Image der Band. Bassistin D’arcy Wetzyk verabschiedete sich 1999 – seit 2024 füllt Kitty Wong diese Rolle nun an der Gitarre aus, wild und schön, mit knappem Kleid und Netzstrümpfen. Jack Bates, dabei seit 2018, bedient konzentriert den rasenden Bass.

Disco-Hit und Metal-Hommage

Die Show gehört natürlich Billy Corgan. Er lädt sein deutsches Publikum schließlich auch dazu ein, mitzusingen – nicht etwa bei einem Stück aus eigener Feder, nein, der Top-Ten-Hit »Take My Breath Away« der kalifornischen Band Berlin, komponiert von Giorgio Moroder für den Tom-Cruise-Film »Top Gun«, muss es sein – ein bizarrer Augenblick!

Ganz zuletzt werden The Smashing Pumpkins auch eine sekundenlange Hommage an Black Sabbath und Ozzy Osbourne spielen, denen sie fraglos mehr zu verdanken haben – ein trockenes Gitarrenriff und der Ruf »Oh Yeah!« genügen da. Billy Corgan und seine Band treten auf vor mächtigen grauen Kegeln, Kurven und einer geometrischen Puppe, einem Bühnenbild, das mal in tiefdunklem Blau versinkt, dann wieder aufleuchtet – es könnte eine Wiedererfindung des Bauhauses im Geiste des Gothic sein. »999«, ein Song des aktuellen Albums »Aghori Mhori Mei« bricht aus in ein messerscharfes Heavy-Metal-Gitarrensolo; »Disarm«, der zweite Hit von »Siamese Dream«, taucht das Ludwigsburger Schloss mit zugespielten Streichern in wohlige Seelendüsternis – Corgan singt: »The Killer in me is the Killer in you / send this Smile over to you«. Das Publikum trägt T-Shirts von Bands wie Helmet, Suicidal Tendencies, Alice in Chains, ist mit den Smashing Pumpkins gealtert, und glüht. (GEA)