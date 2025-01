Wie wird aus einem Konzert mehr als das Abspielen von Stücken? Musikvermittlerin Karin Meissl will den Konzertsaal zum Erlebnisraum machen. So beim Auftritt der Württembergischen Philharmonie am 2. Februar in der Reihe »Sonntags um elf«.

Musikvermittlerin Karin Meissl will dem Publikum ein Erlebnis bieten. Foto: Alessandro Petri Musikvermittlerin Karin Meissl will dem Publikum ein Erlebnis bieten. Foto: Alessandro Petri

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.