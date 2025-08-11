Klassiker im Kleinformat: Das Duo Waisman-Deuter in Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. »Pocket Mozart« nennen die beiden Violinisten Mónica Waisman und Florian Deuter ihr Programm, mit dem sie zur Reutlinger »Musica Antiqua«-Reihe in die Sondelfinger Stephanuskirche kamen. »Taschen-Mozart« also auf Deutsch. Um Bearbeitungen von Werken ging es, die im Original einen viel größeren Rahmen brauchen, womöglich eine ganze Oper. Die in der Version für zwei Geigen jedoch, nun ja, vielleicht nicht gerade in eine Tasche passen, aber doch immerhin in einen intimen Kammermusiksaal wie die Stephanuskirche.

Die beiden Violinisten sind Vertreter der sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis: Florian Deuter selbst hatte beim Ensemble Musica Antiqua Köln den Konzertmeisterposten inne; Mónica Waisman ist Mitglied von Ensembles, die auf Alte Musik spezialisiert sind. Beide Künstler musizieren auf Darmsaiten und folgen dem in der Barockzeit fixierten Ideal der »Klangrede«: Die Musik wird nicht geglättet, sondern nach ihrem rhetorischen Gehalt ausdifferenziert. Ihr Programm besteht vorwiegend aus Duett-Bearbeitungen Mozart’scher Werke für den Hausgebrauch.

Schwerpunkt auf Opernarien

Der Schwerpunkt liegt auf Opernarien, und zwar aus der »Zauberflöte« und »Le nozze di Figaro« (»Die Hochzeit des Figaro«); dazwischen erklingen Duette aus dem sogenannten »Opus 70«, das diverse Mozart-Arrangements bündelt. Auch Joseph Haydn blieb nicht verschont: Aus einem seiner Klaviertrios und Sätzen der Sinfonie Nr. 94 wurde 1798 ein »Grand Duo« gezaubert.

In der Ausführung wechseln sich die beiden Violinisten gleichberechtigt ab. Mal übernimmt die eine, mal der andere die Melodie; die Begleitung ist technisch anspruchsvoll und gewinnt ein ganz eigenes Gewicht, wenn Florian Deuter sie vorantreibt. Wer von den Arien Opernschmelz erwartet, wird teilweise enttäuscht. Als »historisch Informierte« verweigern sich die beiden Geiger der späteren Romantik; sie spitzen lieber das Detail zu, als im Melos zu schwelgen. So überzeugt eher Graf Almavivas sarkastischer Angriff auf Cherubino als die Klage der Gräfin.

Detailgenaue Teufelsgeigerei

Umso stärker wirken die Bearbeitungen instrumentaler Originale: so der Allegro-Satz aus Mozarts Streichquartett A-Dur KV 575, dem das Duo klare Konturen verleiht; ebenso das komplexe Wechselspiel des 3. Satzes aus Mozarts Klaviersonate KV 284. Wenngleich dieses die Stimmen ganz real auseinandertreibt, halten die zwei Musiker ihre detailgenaue Teufelsgeigerei durch und werden mit einem spontanen »Bravo« belohnt.

Mit der Bearbeitung aus Haydns Klaviertrio Nr. 18 beweisen Waisman und Deuter soviel Spielwitz und Gestaltungskraft, dass das Publikum spontan applaudiert. Etwas schwieriger ist das bei der sinfonischen Vorlage, hier vermisst man die orchestrale Unterfütterung.

Mit Können und Temperament

Gar nichts vermissen lässt das abschließende »Duetto« op. 70 Nr. 5 nach Mozarts Klaviersonate KV 310, in dem die beiden Spieler temperamentvoll ihrem Können die Zügel schießen lassen. Besonders eindrücklich gelingt das düstere Presto mit seiner dahinjagenden Bewegung.

Lebhafter Applaus belohnt eineinhalb Stunden großer Musik im Kleinformat, ergänzt um Mozarts »Alla turca« als Dreingabe. (GEA)