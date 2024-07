Karten für Auftritt von Kettcar beim Reutlinger Hafensounds-Festival zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Saison der Open-Air-Konzerte ist in vollem Gange. In Reutlingen steht der Höhepunkt noch bevor mit dem vom franz.K organisierten Hafensounds-Festival. Zwei Wochen lang beehren Rock- und Pop-Größen ganz unterschiedlicher Genres den Reutlinger Echaz-Hafen: von der Spoken-Word-Poetin Anne Clark am 25. Juli über Elif (26. Juli), Fjørt (27. Juli), Die Nina Simone Story (28. Juli), Les Yeux d’la Tête (1. August), Mal Élevé (2. August) und Kettcar (3. August) bis zu Jeremias am 4. August. Doch sind Sie schon festivalfit? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Karten für den Auftritt von Kettcar am 3. August sowie sieben Hafensounds-Festival-Jutetaschen. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Gewinner werden in der Print-Ausgabe des GEA veröffentlicht. (GEA)