Eine Gruppe von Künstlern macht eine Radtour nach Venedig und zeigt auf dem Weg an neun Stationen Performances zum Fremdsein. Dafür transportieren die Teilnehmer Erde in ihren Satteltaschen mit.

Die Teilnehmer der Aktion vor dem Start am Theater Lindenhof: Von links Arjan Toi, Andreas Hoffmann, Monika Weber, Heinrich Kallenberg und Paul Siemt. Foto: Armin Knauer Die Teilnehmer der Aktion vor dem Start am Theater Lindenhof: Von links Arjan Toi, Andreas Hoffmann, Monika Weber, Heinrich Kallenberg und Paul Siemt. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.