So klingt Poesie-Pop isländischer Prägung: Ein gelöstes, beinahe fröhliches Konzert - mit überwiegend mystisch-traurigen Liedern. Árstídir bringen so etwas zuwege und noch viel mehr.

Die isländische Gruppe Árstídir begeisterte rund 300 Besucher im franz.K. Foto: Jürgen Spieß Die isländische Gruppe Árstídir begeisterte rund 300 Besucher im franz.K. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.