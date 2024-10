Der Reutlinger Knabenchor Capella Vocalis gastierte bei der »Stunde der Kirchenmusik« in der Stiftskirche St. Amandus Bad Urach. Man durfte gespannt sein, wie sich das Ensemble in einem der ersten Auftritte unter seinem neuen Dirigenten Benedikt Engel präsentierte.

Sänger des Knabenchors Capella Vocalis bei ihrem Auftritt in Bad Urach. Foto: Susanne Eckstein Sänger des Knabenchors Capella Vocalis bei ihrem Auftritt in Bad Urach. Foto: Susanne Eckstein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.