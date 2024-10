Im Hirsch in Glems las Bestseller-Autor Thommie Bayer aus seinem aktuellen Roman »Einer fehlt«. Darin machen sich zwei miteinander gealterte Freunde gemeinsam auf die Suche. Wie er seine Romane erarbeitet und dass er in jedes seiner Bücher auch etwas von sich selbst einbaut, beschrieb Bayer in der anschließenden Gesprächsrunde.

Thommie Bayer, hier auf einem Pressefoto, plauderte im Glemser Hirsch aus seiner Autorenwerkstatt. Foto: Peter von Felbert Thommie Bayer, hier auf einem Pressefoto, plauderte im Glemser Hirsch aus seiner Autorenwerkstatt. Foto: Peter von Felbert

