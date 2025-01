»... und plötzlich wurde alles professionell«: Starpianistin Khatia Buniatishvili spricht vor ihrem Stuttgarter Auftritt am 15. Januar in der Liederhalle über ihre Karriere und ihre Kindheit.

Die französisch-georgische Pianistin Khatia Buniatishvili auf einem Pressefoto. Foto: Esther Haase Die französisch-georgische Pianistin Khatia Buniatishvili auf einem Pressefoto. Foto: Esther Haase

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.