Hommage und Träumerei: Thomas Quasthoff in Tübingen

TÜBINGEN. Der Himmel bleibt lange blau, am Samstagabend, mit weißen Wolkenschlieren über dem Tübinger Schlosshof, aber es wird kalt, sehr. Thomas Quasthoff entschließt sich, mit dem Einverständnis seines Publikums, auf eine Pause zu verzichten. Nicht alle Plätze im Schlosshof sind besetzt; tags zuvor wurde eine Veranstaltung der Tübinger Schlosshofkonzerte vom Regen getroffen.

Es lohnt sich, auszuharren, denn Thomas Quasthoff, Bassbariton, ist ein wundervoller Sänger und Entertainer, einer, der an diesem Abend gemeinsam mit Wolfgang Meyer an der Gitarre und dem kanadischen Posaunisten Shawn Grocott unterhaltsam persönliche Favoriten präsentiert, eine weit gestreute Auswahl von Songs aus Jazz, Rock und Popmusik. »Meeting Friends« heißt das Programm des Trios.

Ergreifendes Spiritual

Die Aufgabe, die Thomas Quasthoff seinem Publikum stellt, zu erraten nämlich, wer den sehr bekannten Standard »Smile (Though Your Heart Is Breaking)« geschrieben hat, ist gemein - denn Quasthoff singt ihn in einer perfekten Nachahmung von Louis Armstrong. Tatsächlich wurde das Lied von Charlie Chaplin komponiert. Zuvor schon sang Thomas Quasthoff, tief und ergreifend, das Spiritual »Sometimes I Feel Like A Motherless Child« – wie ein anderer berühmter Bassbariton, der Bürgerrechtler Paul Robeson. Und er wird es sich nicht nehmen lassen, auch »Imagine« von John Lennon im Tübinger Schlosshof zu singen, ein Lied, sagt er, dass er singen möchte, solange seine Stimme halte – oder zumindest, bis die AfD aus dem Deutschen Bundestag verschwunden sei.

Ein Stück, das Quasthoff selbst schrieb, ist eine Hommage an ein großes Vorbild, an Bobby McFerrin, den er einst traf, in der Wiener Staatsoper, mit dem er anderthalb Stunden musizieren durfte, wie er sagt. Greift Thomas Quasthoff Stücke der Popmusik auf, gibt er ihnen einen jazzigen Ton, gleicht sie seinem eigenen Stil an – Stings »Fragile« ganz zu Beginn, »Route 66«, Frank Sinatras »Fly Me To The Moon«. Wolfgang Meyer und Shawn Grocott bereichern das Programm mit Soli und Instrumentalstücken – Meyer bringt mit großem Können lateinamerikanisches Gefühl ein, und Grocotts Posaune, Thomas Quasthoff sagt es, klang selten besser als auf dem Tübinger Schlosshof.

Schlaflied von Brahms

Unter großem Applaus beklagt Thomas Quasthoff in Tübingen, dass die Kultur nun einschneidende Kürzungen hinnehmen müsse, während – er nennt ein Beispiel – das Bundeskanzleramt umgebaut werden soll. Nichts könnte den Wert der Kultur besser belegen als sein Konzert, das immer auch ein tief menschliches, humorvolles Statement ist. Zuletzt singt der Tübinger Schlosshof gemeinsam mit Thomas Quasthoff das schönste aller Schlaflieder, von Johannes Brahms. (GEA)