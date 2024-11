Starker Publikumszulauf in den Kinosälen, so sehr, dass man darüber nachdenkt, nächstes Mal die Blaue Brücke mit einzubeziehen: Die Interimsleitung der Französischen Filmtage Tübingen ist hochzufrieden mit dem Festival. Der Hauptpreis des Wettbewerbs wurde aufgeteilt.

Sanaya Andrade in dem Spielfilm »Hanami«, einer der beiden Gewinner des Hauptpreises bei den Französischen Filmtagen. Foto: Morethan Films Sanaya Andrade in dem Spielfilm »Hanami«, einer der beiden Gewinner des Hauptpreises bei den Französischen Filmtagen. Foto: Morethan Films

