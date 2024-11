Kann man mit einer KI befreundet sein? Kann uns ChatGPT aus der epidemisch um sich greifenden Einsamkeit retten? Diese Fragen stellt sich Elena Sofie Böhler in ihrer Bachelor-Arbeit »Asking for a Friend«, die zum Auftakt des Unikate-Festivals in Rottenburg zu sehen war.

Elena Sofie Böhler im Stück »Asking for a Friend«. Foto: PR Elena Sofie Böhler im Stück »Asking for a Friend«. Foto: PR

