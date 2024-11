Mehrmals auf seiner Flucht aus Syrien war Imad Al Suliman so gut wie tot. Wie er trotzdem überlebte und welch unrühmliche Rolle die Küstenwache dabei spielte, erzählt er bei seiner Lesung aus seinem Buch »Das Jasmin-Inferno« in Reutlingen.

Der Autor und Politikwissenschaftler Imad Al Suliman im Videogespräch über sein Buch »Das Jasmin-Inferno« über seine Fluchtgeschichte. Foto: Armin Knauer Der Autor und Politikwissenschaftler Imad Al Suliman im Videogespräch über sein Buch »Das Jasmin-Inferno« über seine Fluchtgeschichte. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.