Philosophisch, poetisch und witzig - das Programm des Festivals »Unikate« in Rottenburg. Auch eine Ausstellung zum bildnerischen Schaffensprozess des Figurentheaters ist im Theater am Torbogen zu sehen.

Lutz Großmann spielt »Kasper tot. Schluss mit lustig?«. Foto: PR Lutz Großmann spielt »Kasper tot. Schluss mit lustig?«. Foto: PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.