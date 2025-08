Federseemuseum Bad Buchau beleuchtet Geburtsstunde Europas

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD BUCHAU. Wir sollten nicht über zu viele Migranten jammern, bei genauer Betrachtung sind wir alle selbst welche. Genetisch stammt der durchschnittliche Mitteleuropäer zu zehn Prozent aus Ostafrika, zu dreißig Prozent aus Anatolien und zu 60 Prozent aus der Ostukraine. Zwar sind die jeweiligen Einwanderungswellen schon eine Weile her, 45.000, 7.000 und 5.000 Jahre, um genau zu sein. Aber es soll schwäbische Gemeinden geben, in denen Zugezogene auch nach solchen Zeiträumen noch als »Nei'gschmeckte« gelten.

Herausgefunden haben den Fakt Archäogenetiker, und die Archäogenetik ist gerade das große Ding in der Frühgeschichtsforschung. Die Augen von Ralf Baumeister, dem Leiter des Federseemuseums Bad Buchau, leuchten, wenn die Rede darauf kommt. Weshalb nun die aktuelle Sonderschau am Museum auf entsprechenden Ergebnissen beruht. Es geht um nichts Geringeres als die Geburtsstunde Europas.

DNA-Stränge als Tagebuch

Die DNA-Stränge, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind wie ein Tagebuch. Die stammesgeschichtlichen Ereignisse, die sich in Jahrtausenden darin eingegraben haben, tragen wir noch heute mit uns herum. Drei dieser Ereignisse sind es, die Europa tiefgreifend prägten. Die ersten beiden sind gut dokumentiert, das dritte, um das sich die Ausstellung dreht, gibt seine Geheimnisse erst neuerdings preis, dank der Genetiker.

Die Neuankömmlinge, die Europa vor 5.000 Jahren neu prägten, waren von Haus aus berittene Hirten. Foto: Niobe Thompson Die Neuankömmlinge, die Europa vor 5.000 Jahren neu prägten, waren von Haus aus berittene Hirten. Foto: Niobe Thompson

Als erste Welle kam vor 45.000 Jahren der moderne Mensch aus Ostafrika und verdrängte den Neandertaler. Er war Jäger und Sammler – und schwarz. Jeder Europäer hat demnach farbige Vorfahren. Als zweite Welle sickerten vor 7.000 Jahren Ackerbauern aus Anatolien ein. Was seinerseits alles änderte. Wälder wurden gerodet, Äcker angelegt, feste Siedlungen gebildet, eine dörfliche Kultur entstand.

Nach den Bauern die Hirten

Und schließlich kamen die Hirten. Sie zogen vor 5.000 Jahren aus den Tiefen der ostukrainischen Steppe heran. Sie waren im Schnitt einen halben Kopf größer als die ansässige Bevölkerung. Und sie brachten von ihrem Leben im trockenen Grasland große vierrädrige Karren mit, samt Herden von Rindern und Schafen. Mit ihnen kam Vieles, was noch heute die Europäer kennzeichnet: die indogermanische Sprache, der hohe Wuchs, die Milchverträglichkeit, womöglich auch der ausgeprägte Individualismus und das lange vorherrschende Patriarchat.

Charakteristische Grubengräber der Yamnayas. Foto: Armin Knauer Charakteristische Grubengräber der Yamnayas. Foto: Armin Knauer

Mit den Siedlern kam das Pferd zurück. Als Wildtier war es am Ende der Eiszeit in West- und Mitteleuropa ausgestorben. Die Hirten aus der Ukraine hielten Pferde als Zugtiere und Fleischlieferanten – und ritten sie auch. Diese Erkenntnis war eine Sensation. Bis vor Kurzem glaubte man, dass Pferde erst seit etwa 1000 vor Christus geritten wurden. Die Menschen aus der Ostukraine waren 2.000 Jahre früher dran. Skelett-Untersuchungen zeigen, dass rund ein Drittel der Männer typische Knochendeformationen hatten, wie man sie von Menschen kennt, die täglich im Sattel sitzen.

Gruben und Grabhügel

Die Wissenschaftler tauften diese Menschen Yamnayas, Ukrainisch für »Grubenleute«, weil sie ihre Toten in Gruben bestatteten. Die Bedeutendsten bekamen auf ihr Grubengrab einen Grabhügel geschichtet, gekrönt von einer Steinstele in angedeuteter Menschengestalt. Genau solche Hügelgräber finden sich auch auf der Alb und anderswo in Mitteleuropa: Die Yamnayas brachten die Sitte bei ihrem Zug entlang der Donau aus dem Osten mit.

Rekonstruktion des Kopfes eines Yamnaya-Mannes anhand eines gefundenen Schädels. Foto: Armin Knauer Rekonstruktion des Kopfes eines Yamnaya-Mannes anhand eines gefundenen Schädels. Foto: Armin Knauer

Die Siedlungswelle vor 5.000 Jahren muss enorm gewesen sein. Während sich das Einströmen aus Ostafrika und der Zuzug anatolischer Bauern über Jahrtausende hinzog, beherrschten die Abkömmlinge der Yamnayas binnen weniger Generationen den »Genpool« Europas. Was war da passiert? Verschiedenes ist denkbar. Die Vorbevölkerung könnte durch trockeneres Klima oder Epidemien dezimiert worden sein. Die Neuankömmlinge könnten durch ihre Körpergröße und geringere Krankheitsanfälligkeit Vorteile gehabt haben. Es könnte auch eine blutige Landnahme gewesen sein: Die Neusiedler kamen hoch zu Ross und bewaffnet – die Altansässigen hatten ihnen vermutlich wenig entgegenzusetzen.

Tiefgreifender Wandel

Der Wandel war tiefgreifend. Wo zuvor ein Flickenteppich von Völkern bestand, beherrschten bald zwei Kulturen ganz Europa, benannt nach der jeweils charakteristischen Form ihres Steinzeugs: im Westen die Glockenbecher-Kultur, in Mitteleuropa die Schnurkeramik-Kultur. Die Neusiedler waren gut vernetzt und als Reiter extrem mobil. Sie konnten Handelsverbindungen über weite Entfernungen aufrecht erhalten. Von der britischen Küste brachten sie Zinn, aus den Alpen Kupfer – und verschmolzen beides. Die Bronzezeit begann.

Gut aufbereitet

Räumlich gesehen ist es eine eher kleine Ausstellung, aber sie steckt voll spannender Informationen, die gut aufbereitet sind. Glanzstücke sind die Rekonstruktionen zweier Männerköpfe anhand von Schädeln: ein Yamnaya-Mann trifft auf einen Mann der Vorbevölkerung. Der Vergleich zeigt, dass der Einheimische zierlicher war.

Rekonstruktion des Kopfes eines Mannes der Urbevölkerung vor der Besiedelung durch die Yamnayas. Foto: Armin Knauer Rekonstruktion des Kopfes eines Mannes der Urbevölkerung vor der Besiedelung durch die Yamnayas. Foto: Armin Knauer

Ein Fokus liegt auf dem Thema Pferde. Ursprünglich sollte sich die Schau nur ums Pferd drehen – bis sich herausstellte, dass die Besiedlungswelle, mit der die Pferde zurückkamen, eine ganz andere Tragweite hatte. Letztlich sei damals, so Museumsleiter Baumeister, die Grundlage des heutigen Europas gelegt worden. (GEA)