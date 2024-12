Sie kommt aus Reutlingen, lebt in Stuttgart – und mit ihrer Band steht Linda Kyei für »Popular Electronic Jazz«. Den hat das Trio in die vier Songs des neuen Mini-Albums »Somewhere To Hide« gepackt. In den poppigen Klangwolken steckt dabei viel Biografisches.

Das Linda Kyei Trio bringt eine neue EP heraus. Foto: PR Das Linda Kyei Trio bringt eine neue EP heraus. Foto: PR

