Erinnerung an fünf Gächinger Künstler im Alten Gächinger Schulhaus

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Trotz seiner 84 Jahre ist Joachim Wilhelmy rastlos in Sachen Kunst aktiv. Vor einem Jahr hat der Gächinger für seinen einstigen Weggefährten Lothar Schall in Münsingen eine große Schau zum 100. Geburtstag ausgerichtet. Nun hat Wilhelmy im Alten Gächinger Schulhaus Bilder und Plastiken von fünf Künstlern – um genau zu sein vier Künstler und eine Künstlerin – versammelt, die alle hier gewirkt haben. Gächingen, so wird hier klar, war Jahrzehntelang eine Kunsthochburg. Nachzuvollziehen noch bis kommenden Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Das einstige Klassenzimmer ist nun vollgestopft mit Ölbildern, Aquarellen, Feder- und Tuschzeichnungen. Und es füllt sich mit Neugierigen, oft Menschen aus dem Ort, mit Bezug zu den Künstlern, zum Ausstellungsmacher. Es gibt Wiedersehens-Szenen, Umarmungen, die Älteren haben auch viele der Künstler gekannt. Den Einsiedler Eduard Niethammer etwa, der in einer selbstgebauten Hütte ohne Strom und Wasser weit außerhalb hauste.

Persönliche Begegnungen

Auch Albert Haberer kannten viele, den Schreiner und Innenarchitekten, der mit Handwerkern aus dem Dorf eine besondere Form des Holzstuhls entwickelte und zum Verkaufsschlager machte. Er hat ein kleines Mädchen vor dem Kindergarten porträtiert, es ist die junge Ulrike Collmer, später Cellistin und Mitgründerin der Gächinger Kantorei. Schon kommt sie persönlich zur Türe herein. Eine andere Besucherin erzählt, ihre Mutter sei als Mädchen am Kriegsende mit einem der Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen geflohen – Trecks, wie sie Eduard Niethammer eindrücklich gemalt hat.

Altmeisterlicher Stil: Malerei von Eduard Niethammer im Alten Gächinger Schulhaus.

Eduard Niethammer hat Wilhelmy ins Zentrum gestellt, ihm gehört die Wand gleich beim Betreten des Raums und auch die Rückwand. Niethammer ist der einzige im Ort aufgewachsene unter den fünfen. Und der am wenigsten bekannte. 1922 geboren, im Krieg mehrfach verwundet, hat er 1942 im Rahmen eines Kriegsurlaubs eine Schnellausbildung zum Lehrer absolviert. Nach dem Krieg streift er mit dem Pferd durch Deutschland, ehe er sich Anfang der 1950er beim Heimatort niederlässt, in einer geerbten Feldscheuer weit draußen. Später ersetzt er sie durch eine festere Behausung, doch weiter ohne fließend Wasser und Strom, was seine Frau bald nicht mehr mitmacht – sie zieht aus, nimmt die Kinder mit.

Vom Krieg traumatisiert

Die Bilder legen einen hochsensiblen Menschen nahe, der vom Krieg schwer traumatisiert war. Er malt Flüchtlingstrecks, akribisch, detailgenau, malt die Apokalyptischen Reiter und den Tod hoch zu Ross. Und immer wieder Pferde – in ihnen habe er, so Wilhelmy, wohl die besseren Menschen gesehen. Kurz experimentiert Niethammer mit einer schwungvoll-expressionistischen Malweise, kehrt jedoch schnell zu einem altmeisterlichen Stil zurück. Bewundernswert seine Sicherheit im zeichnerischen Erfassen von Körpern in Bewegung.

Leuchtende Farben: Aquarell von Lothar Schall in der Ausstellung »Gächinger Maler«.

Um den Einheimischen, der von den Einheimischen nichts wissen wollte, gruppieren sich die im oder nach dem Krieg Reingeschneiten, alle aus dem Stuttgarter Raum. Lothar Schall natürlich, der mit seinen leuchtenden Groß-Aquarellen zeitweise Kultstatus genoss. Auch hier wirken sie voller Energie und Lebenskraft. Symmetrisch auf der anderen Seite des Raums stellt Wilhelmy ihm die Arbeiten seiner Frau Luitgard Schall gegenüber. Erst Bildhauerin, dann wegen einer fortschreitenden Muskellähmung zunächst dem Holz zugewandt, der Töpferei, schließlich der Malerei, die sie bereits in jungen Jahren betrieb. Ihre Aquarelle sind nicht weniger farbstark wie die ihres Mannes.

Von Nolde angeregt

Von Emil Nolde und James Ensor ließ sich hingegen Walter Gutbrod (1908–1998) anregen, der im Hauptberuf Kunstlehrer in Ludwigsburg war. Zum Malen war der Stuttgarter regelmäßiger Gast auf der Alb. Maskenartige Gesichter-Getümmel inszeniert er, abstrahierende Landschaften lassen an van Gogh denken, an die Kubisten. Und immer wieder erotische Frauenakte, mit schnellem, hitzigen Pinselstrich hingeworfen.

Gesichter-Getümmel: Malerei von Walter Gutbrod im Alten Schulhaus in Gächingen.

Schließlich Albert »Ali« Haberer (1908–1986). Der Stuttgarter überstand den Krieg, indem er in Polen Baracken für Soldaten entwarf. Seine Familie floh während des Krieges vor den Bombardierungen nach Gächingen, erwarb dort ein kleines Haus, nach dem Krieg kamen Anbauten dazu. Nach der beruflich bedingten Rückkehr Haberers nach Stuttgart, wo er Redakteur für Fachpulbikationen wurde, diente Gächingen als Wochenend-Domizil. Man traf sich dort mit Stuttgarter Freunden, auch zum Musizieren – was zur Gründung der Gächinger Kantorei führte, die hier bis 1964 probte.

Schüler von Kerkovius

Haberers Leidenschaft war und blieb jedoch die Malerei. Er war Schüler von Ida Kerkovius, schätzte das Werk von Adolf Hölzel und fand eine ganz eigene Form der Abstraktion mit geometrischen und organischen Elementen – das Verspielte von Paul Klee ist bei ihm immer präsent.

Von Hölzel und Kerkovius geprägt: Abstrakte Komposition von Albert Haberer.

So entfaltet sich im Werk dieser vier Künstler und der einen Künstlerin ein Panorama der Nachkriegskunst. Und es spannt sich eine Brücke von der Verwurzelung auf der Alb bis hin zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts. (GEA)