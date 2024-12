Veit Erdmann-Abele hat ein Weihnachtsoratorium komponiert. 2016 kam es mit Orchesterbegleitung heraus. Am 8. Dezember erklingt in Reutlingen nun eine Fassung mit Orgelbegleitung. Dafür haben Erdmann-Abele und Organist Andreas Dorfner lange über der Partitur gebrütet.

Komponist Veit Erdmann-Abele mit der Patitur, umrahmt von Chorleiter Wolfhard Witte (links) und Organist und Chorleiter Andreas Dorfner. Foto: Armin Knauer Komponist Veit Erdmann-Abele mit der Patitur, umrahmt von Chorleiter Wolfhard Witte (links) und Organist und Chorleiter Andreas Dorfner. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.