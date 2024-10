Mit einer begehbaren Trommel als Bühne bringt das Reutlinger Theater Die Tonne am 24. Oktober Günter Grass' »Die Blechtrommel« in einer Bühnenbearbeitung von Oliver Reese heraus. Regie führt Tonne-Intendant Enrico Urbanek.

Proben für »Die Blechtrommel« am Theater Die Tonne: Elias Rauscher (links) und David Liske. Foto: Beate Armbruster / Tonne Proben für »Die Blechtrommel« am Theater Die Tonne: Elias Rauscher (links) und David Liske. Foto: Beate Armbruster / Tonne

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.