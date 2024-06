Die Pupille-Künstlerinnen Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez zeigen ihre Bilder in der Reutlinger GEA-Redaktion. Vernissage ist am 18. Juni um 19 Uhr. Alle drei beziehen sich auf die Natur, doch sind ihre Arbeiten sehr unterschiedlich.

Drei Positionen, dreimal Naturbezug, nur jedes Mal ganz anders: Ausschnitte aus Werken von Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez (von links nach rechts). Foto: GEA-Grafik Drei Positionen, dreimal Naturbezug, nur jedes Mal ganz anders: Ausschnitte aus Werken von Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez (von links nach rechts). Foto: GEA-Grafik

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.