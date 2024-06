Der synthetikaffine Tübinger Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn trat am Samstagabend unterm Bietigheimer Viadukt gegen das gleichzeitige Deutschland-Spiel an. Es gab nur Gewinner.

Dieter Thomas Kuhn auf Sommertour 2024: Zeremonienmeister der Sonnenblumen, Schlaghosen und Synthetikblümchenkleider. Foto: Martina Wörz Dieter Thomas Kuhn auf Sommertour 2024: Zeremonienmeister der Sonnenblumen, Schlaghosen und Synthetikblümchenkleider. Foto: Martina Wörz

