Mit britischer Feierlaune nahm die Württembergische Philharmonie in der Stadthalle das Neue Jahr in Angriff. Dazwischen sorgte ein noch ganz junger Tastenhexer für Begeisterung.

Tief über die Tastatur gebeugt: Der junge Solist Roman Borisov glänzt mit Rachmaninow. Foto: Armin Knauer Tief über die Tastatur gebeugt: Der junge Solist Roman Borisov glänzt mit Rachmaninow. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.