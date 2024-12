Die Oper Stuttgart holte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zweimal Popmusik ins Haus: Maeckes und Tristan spielten am Nachmittag, Yung Kafa und Kücük Efendi am Abend. Lieder, die sanft klingen und manchmal böse sind, Hiphop aus dem virtuellen Raum.

Sarkastische Empfindsamkeit: Tristan und Maeckes in der Oper. Foto: OREL_COMMUNICATIONDENNIS_OREL Sarkastische Empfindsamkeit: Tristan und Maeckes in der Oper. Foto: OREL_COMMUNICATIONDENNIS_OREL

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.