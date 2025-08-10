Die Gitarrenfestspiele Nürtingen auf Weltraum-Mission

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025 und das Raumschiff »Gitarrenfestspiele Nürtingen« ist auf einem Erkundungsflug durch die Galaxis, um ferne Welten und Zivilisationen zu erforschen ...

Nun ja, in Wahrheit sind die Gitarrenfestspiele Nürtingen dem Erdorbit verbunden geblieben. Zumindest physisch. Musikalisch nämlich wurden durchaus »ferne Welten und Zivilisationen« erforscht. Man reiste nach Ungarn, Spanien, Lateinamerika, unternahm Zeitreisen in die Epoche des Barock und landete im Schlusskonzert am Samstagabend in der Stadthalle K3N mit dem Joscho Stephan Quartett im Paris der 1930er-Jahre, wo der Hot Jazz eines Django Reinhardt das heiße Ding war.

Schotte trifft Amerikaner

In der Nacht zuvor jedoch brachen die Festspiele in der Tat auf zu einem Weltraum-Abenteuer, mit dem Gitarrenduo Matthew Cochran und Matthew McAllister. Und wie auf dem Raumschiff Enterprise ein Amerikaner, ein Russe und ein Vulkanier ein Team bilden, agieren hier ein Schotte und ein Amerikaner im »Kommandostand« der Kreuzkirche. Was allein durch die verschiedenen Akzente für Schmunzeln sorgt. Scherzhaft bietet sich Cochran an, die schottisch gefärbten Ansagen seines Kollegen ins Englische zu übersetzen – oder ist es doch eher Vulkanisch?

Scherz beiseite, McAllisters Englisch ist gut zu verstehen und sein Akzent Teil des Farbenspiels des Auftritts. Hinten auf der Leinwand überlagern sich so viele Sterne, Planeten und kosmische Nebel, dass es die Sinne verwirrt. Davor entfalten die beiden Gitarristen eine Suite aus der Feder Cochrans, die sich an den Kapiteln von Carl Sagans Weltraum-Buch »Pale Blue Dot« entlang hangelt. »Blasser blauer Punkt« – weil es das war, was die Sonde Voyager I auf ihrem Weg in den interstellaren Raum bei einem letzten Blick auf das Sonnensystem fotografierte: ein einziges blassblaues Pixel, das die Erde repräsentierte.

Planeten und Schwarze Löcher

Es ist ein Gefühl für diese Verletzlichkeit des Blauen Planeten, das die beiden Gitarristen ihrem für die späte Stunde recht zahlreichen Publikum mitgeben. Mit kreisenden Figuren, die das majestätische Rotieren des Alls beschwören. Und gleichzeitig voller Wärme ein Loblied der Erde singen. An sich ist das Weltall jedoch ein lebensfeindlicher Ort, mit Sternen, Schwarzen Löchern und Planeten, die sich gerne gegenseitig kannibalisieren. Weshalb ein Satz auch mal kühle Dissonanzen verbreitet.

Erholung von der Weltraum-Expedition bieten wohlig groovende Balladen der Jazzer Pat Metheny und Ralph Towner, auch die reizvollen Rhythmen von Chick Coreas Jazzklassiker »Spain« in einer Zwei-Gitarren-Version. Ehe es erneut zu den Sternen geht, diesmal mit Hans Zimmers Filmmusik zu Christopher Nolans Science-Fiction-Klassiker »Interstellar« von 2014. »Die Musik ist im Original für zwei Orgeln und großes Orchester – was läge näher, als sie auf zwei Gitarren zu spielen?«, witzelt Cochran.

Reise durchs Wurmloch

Und doch klingt der Soundtrack so vollkommen überzeugend. Intimer als das Original, geheimnisvoll pulsierend, während im Hintergrund Materie in ein Schwarzes Loch stürzt und sich dabei zur Weißglut erhitzt. Denn um Schwarze Löcher und die Reise durch ein »Wurmloch« geht es im Film.

Rostyslav Holubov, der Vorjahressieger im Wettbewerb, bei seinem Auftritt in der Kreuzkirche. Foto: Armin Knauer Rostyslav Holubov, der Vorjahressieger im Wettbewerb, bei seinem Auftritt in der Kreuzkirche. Foto: Armin Knauer

Der Festival-Freitag hatte schon nachmittags begonnen mit dem Jugendgitarrenorchester Baden-Württemberg. Ehe abends der Vorjahres-Wettbewerbssieger die Bühne der Kreuzkirche betritt. Rostyslav Holubov begeistert durch ein Melodiespiel, das den emotionalen Gehalt der Stücke mit großer Einfühlung ausleuchtet. Aber auch für die delikaten Klangfarbenspiele in dem von ätherischen Flageolett-Tönen geprägten »Light by Light« von Agustin Castilla-Ávila hat er ein tolles Händchen. Besonders intensiv ist eine eigene Suite, die Volkslieder seiner ukrainischen Heimat aufleuchten lässt, aber auch den Schrecken des russischen Angriffskrieges.

Nach ihm spielt sein Professor an der Essener Musikhochschule, der Pole Tomasz Zawierucha. Der seinen Auftritt sympathischerweise all jenen widmet, die im Wettbewerb vorzeitig rausgeflogen sind. »Wie oft bin ich selber rausgeflogen!«, erzählt er. »Und jetzt bin ich hier und spiele dieses Konzert.« Er tut es bravourös, mit einem Mix aus meditativem Bach und Feurigem aus Spanien und Lateinamerika, kraftvoll, leuchtend und konturenstark. Und dann auf ins Weltall. (GEA)