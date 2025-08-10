Die Frau mit dem Bass ist der Boss: Suzi Quatro im Kloster Hirsau

Bitte aktivieren Sie Javascript

CALW/HIRSAU. Suzi Quatro ist eine Legende. Vor mehr als 50 Jahren stürmte sie mit hartem Glamrock die Hitparaden. Sie war die einzige Frau, die sich das traute. Sie spielte eine mächtige Bassgitarre, bevorzugte Outfits aus eng anliegendem Leder und brachte hart gesottene männliche Teenager dazu, sich mit glänzenden Augen die »Bravo« zu kaufen. Sie sang 1978 lässig und kühl den Riesenhit »Stumblin‘ In« im Duett mit Chris Norman, der Reibeisenstimme von Smokie. Sie singt ihn noch, für treue Fans, die die Klosterruinen Hirsau am Samstagabend fast vollständig füllen. Nur Chris Norman ist nicht da – ein Mitglied der Band füllt seine Rolle perfekt aus. Und Suzi Quatro spielt noch immer ihren großen, wuchtigen Bass. Sie stellt das Instrument senkrecht zwischen ihre Beine und entlockt ihm einen wummernden, gedehnten, lüsternen Sound. Danach muss manch älterer Herr im Publikum kurz die Brille abnehmen, um die beschlagenden Gläser zu reiben. So etwas ist man nicht gewohnt von Frauen jenseits der 70.

Suzi Quatro wurde am 3. Juni 75. Sie macht daraus kein Hehl, scherzt darüber, ist sichtlich stolz auf ihre lange Karriere. Vor 61 Jahren, erzählt sie, habe ihre Laufbahn begonnen, und sie dankt ihren Eltern, die lange schon verstorben sind – der Mutter dafür, dass sie sie zur Welt brachte, dem Vater, dafür, dass er ihr die Karriere schenkte, in Gestalt eines Fender Precision Basses.

75 Jahre und nicht müde

Geboren wurde Suzi Quatro in Detroit, einer großen Musikstadt der USA. Ihr Vater war selbst Musiker. Sie lebt heute in der britischen Grafschaft Essex und in Hamburg-Niendorf. Im Kloster Hirsau zeigt sie sich als Entertainerin, die ihr Publikum fest im Griff hat und nicht einen Augenblick müde wirkt: Energie, Attitüde sind ungeschmälert, die Stimme klingt so kühl und fordernd wie einst, der Bass brummt, summt, donnert hart im Rhythmus.

Suzi Quatro war immer eine Frau, die sich von Männern begleiten ließ. Sie ist der Boss, hinter ihr stehen auf der Bühne sechs Musiker, die wissen, wie Rock’n’Roll gespielt wird: Keyboard, Schlagzeug, E-Gitarre und eine dreiköpfige Bläser-Sektion. Sie selbst trägt in der ersten Hälfte Jeans, eine helle Jacke. Nach der Pause erscheint sie in Schwarz. Auf den engen schwarzen Lederoverall, vor Jahren noch ihr Markenzeichen, verzichtet sie. Ihr erstes Stück heißt »The Wild One«, von ihr zuerst 1973 aufgenommen. Dann »I May Be Too Young« von 1975 – das muss 40 Jahre später selbstironisch klingen, aber es rockt noch immer.

Der Teufel in ihr

Ihre Mutter, sagt Suzi Quatro, habe sie für einen Engel gehalten. Für sie schrieb sie den Song »This IsThe Devil In Me«. Das Stück geht, wie immer bei ihr, nach vorne los mit einem sägenden, drängenden Groove. Bei Quatro läuft der Bass der E-Gitarre oft genug den Rang ab. Sie schlägt ihn, arbeitet sich ab an rasenden Riffs, lässt ihn klingen wie ein Motorrad. Der geradlinige, schmutzige Rock ’n’ Roll kommt auf der Zuschauertribüne an. Einstige Teenager, die sich in gestandene Männer verwandelten, klatschen wie rasend, mitgerissen von kindlicher Freude.

Suzi Quatros Band gibt ihr Bestes. »Slow Your Ass down!«, ruft die Chefin, und der Saxofonist steigt mit seinem Solo tiefer und tiefer. Dann prescht die Gitarre nach vorne, das Schlagzeug knallt, und mit großer Melodie und scharfer Stimme bricht Neil Youngs »Rockin‘ In The Free World« hervor.

Hart oder mit Gefühl

Cover-Versionen, sagt Suzi Quatro, spiele sie bei Konzerten grundsätzlich nur, wenn sie das jeweilige Stück zuvor selbst auf einem Album veröffentlicht habe. Mit »Bad Moon Rising« hat sie sich schon längst bedankt bei Creedence Clearwater Revival, die einst einen bekannten Song nach ihr benannten: »Sweet Little Rock ’n’ Roller« – »That’s me« ruft Suzi Quatro in den Refrain hinein – wird am Ende des Konzertes stehen.

Davor, unbedingt: Brutale Rock-Kracher wie »Glycerine Queen«, »Devil Gate Drive« und »Can The Can«, der erste große Hit. Bei ihm lässt Suzi Quatro den Bass stehen, eilt zu ihrem Drummer und schlägt mit ihm gemeinsam auf die Trommel. Und auch die mildere Suzi Quatro versteckt sich nicht: »If You Can’t Give Me Love«, ihr zweiter Riesenhit von 1978, kommt kurz vor Schluss. Längst ist es dunkel und viele erhitzte Fans der ewig jungen Musik treten begeistert den Heimweg an. (GEA)