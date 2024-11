Phillip Boa galt in den 80er-Jahren als Enfant Terrible der Musikszene: Am Freitag spielte der Independent-Rocker mit seiner Band Voodooclub vor gut 400 Fans im vollen franz.K.

Foto: Jürgen Spieß

