Vor 250 Jahren wurde mit Friedrich Wilhelm Joseph Schelling einer der bedeutendsten Denker des Abendlandes geboren. Was fasziniert uns noch heute an diesem frühreifen und nie vollendeten Philosophen?

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling auf einem Gemälde von Joseph Karl Stieler aus dem Jahr 1835. Foto: Foto: Wikipedia Friedrich Wilhelm Joseph Schelling auf einem Gemälde von Joseph Karl Stieler aus dem Jahr 1835. Foto: Foto: Wikipedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.