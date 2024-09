Sind Grenzen nur ein Wort? Das Junge LTT geht dieser Frage in dem neuen Stück »Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin« nach. Es möchte Kinder damit behutsam an Themen wie Grenzen und Flucht heranführen.

Vom Überspringen der Grenzen: Sophie Aouami (rechts) und Michael Mayer in »Der geheimnisvolle Koffer« am Jungen LTT. Foto: Tobias Metz Vom Überspringen der Grenzen: Sophie Aouami (rechts) und Michael Mayer in »Der geheimnisvolle Koffer« am Jungen LTT. Foto: Tobias Metz

