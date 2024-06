Werke von Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez versammelt eine Ausstellung in der GEA-Redaktion am Reutlinger Burgplatz. Bei der Vernissage stellte Pupille-Vorstand Helmut A. Zirkelbach die Künstlerinnen im Gespräch vor.

Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez (von links) in der Ausstellung im GEA-Foyer. Hinter ihnen sind Arbeiten aus der Serie »Verwundbar« von Regine Krupp-Mez zu sehen. Foto: Christoph B. Ströhle Birgit Hartstein, Izumi Yanagiya und Regine Krupp-Mez (von links) in der Ausstellung im GEA-Foyer. Hinter ihnen sind Arbeiten aus der Serie »Verwundbar« von Regine Krupp-Mez zu sehen. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.