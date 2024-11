Junge Kunst kommt in die Reutlinger GEA-Redaktion: Am 13. November startet hier eine Ausstellung von Studierenden des Studiengangs Fashion & Textile Design an der Reutlinger Hochschule. Das Thema: "Vom Selfie zum Selbstporträt".

Die Gestaltungsklasse von Henning Eichinger an der Hochschule Reutlingen im Studiengang »Fashion & Textile Design«. Foto: Armin Knauer Die Gestaltungsklasse von Henning Eichinger an der Hochschule Reutlingen im Studiengang »Fashion & Textile Design«. Foto: Armin Knauer

