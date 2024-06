Das Ensemble Los Temperamentos hat aus einem peruanischen Archiv den »Codex Martínez Compañón« (1782-85) rekonstruiert. Es präsentiert ihn mit Tänzerinnen und Tänzern des Ballet Folclórico Nacional del Perú im März 2025 beim Internationalen Bachfest Stuttgart. Foto: Patric Leo Das Ensemble Los Temperamentos hat aus einem peruanischen Archiv den »Codex Martínez Compañón« (1782-85) rekonstruiert. Es präsentiert ihn mit Tänzerinnen und Tänzern des Ballet Folclórico Nacional del Perú im März 2025 beim Internationalen Bachfest Stuttgart. Foto: Patric Leo

