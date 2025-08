Andreas Dorfner mit »Stimme des Engels« beim Reutlinger Orgelsommer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mutig, ein Stück wie Robert Maximilian Helmschrotts »Michaelismen« an den Schluss eines Reutlinger Orgelsommer-Konzerts zu stellen. Eines Konzerts, das mit »Vox angeli - Stimme des Engels« betitelt war. Nicht dass Helmschrotts Variationen zum Michaelslied das Thema verfehlt hätten. Aber sie waren in Teilen doch spröde und standen inhaltlich für das Kämpferische.

Im Umfeld des Dreißigjährigen Krieges entstanden, ist das den himmlischen Bannerherren St. Michael adressierende Lied als Ausdruck der Sehnsucht nach Frieden und dem Beistand Gottes sowie der Engel verstanden worden. Bei Helmschrott kommt es unter anderem als Marsch und Toccata mit Staccato-Akkorden, an einer Stelle auch mit einem Clusterakkord und »Vogelstimme« daher. Mit der Orgelversion von Johann Sebastian Bachs »Wachet auf, ruft uns die Stimme« als Zugabe lenkte der Interpret des Abends, Andreas Dorfner, das Programm abschließend in versöhnliche Bahnen.

Ruf der Glocken

In der Reutlinger Sankt-Wolfgang-Kirche - Andreas Dorfner leitet dort seit 2001 die Kirchenmusik - wechselten sich Werke aus verschiedenen Jahrhunderten ab. Das Engels-Thema blieb allgegenwärtig. Der besondere Reiz lag im unterschiedlichen Umgang der Komponisten mit dem Gegenstand. In Jean Langlais' »Angélus« aus »8 Chants de Bretagne« riefen die Dorfglocken zum Angelusgebet. Deren Verschmelzung mit dem bretonischen Marienlied »Ni ho salud« war in harmonischen Farbwechseln umgesetzt. Bach ließ sein Präludium mit Fuge D-Dur BWV 532 anfangs wie die Melodie des Chorals »Gen Himmel aufgefahren ist« klingen. Im Folgenden verbanden sich norddeutscher, französischer und italienischer Musikstil auf faszinierende Weise. Die virtuose Fuge mit ihrem quirligen Thema neckte die Zuhörerinnen und Zuhörer durch ungewöhnliche Wendungen - bis zum überraschenden Schluss.

In Jehan Alains »Le jardin suspendu« irrlichterte eine exotisch anmutende Solostimme durch eine von Andreas Dorfner auf der Orgel kunstvoll gezeichnete Traumlandschaft. Alain starb mit nur 29 Jahren im Zweiten Weltkrieg.

Spitzbübisch und verspielt

Wolfgang Amadeus Mozarts »Andante für eine Walze in eine kleine Orgel« F-Dur KV 616 war Musik, die spitzbübisch und verspielt daherkam und dabei doch voller Anmut steckte. In Max Regers »Dankpsalm« aus »Sieben Orgelstücke« Opus 145 erwuchs aus einem toccatenhaft stürmischen Beginn innerer Frieden. Himmlische Chöre stimmten in dieser Verbindung zweier bekannter Kirchenliedmelodien einen triumphalen Schlussgesang an. Und dann war da noch Edwin Henry Lemares »Chant séraphique« (Gesang der Seraphim) Opus 75 mit raffinierten Ton- und Taktartwechseln, von Andreas Dorfner sehr organisch, warm und wunderbar strahlend gespielt. Der Organist widmete das Programm dem ghanaischen Priester Augustine Oppong-Tabiri, der 14 Jahre in St. Wolfgang gewirkt hat. Er starb am 30. April nach langer Krankheit. (GEA)