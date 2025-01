Zur 500. Aufführung des Disney-Musicals »Tarzan« in Stuttgart steigt der Sänger und Schauspieler Alexander Klaws in die Titelrolle ein. 15 Vorstellungen mit ihm sind bis Ende April angesetzt.

Probenszene mit Judith Caspari als Jane und Alexander Klaws als Tarzan. Foto: Christoph B. Ströhle Probenszene mit Judith Caspari als Jane und Alexander Klaws als Tarzan. Foto: Christoph B. Ströhle

