Öschingens Ortshistoriker Hans Martin Schneider hat bei einer weitläufigen Ortsführung einen Einblick gegeben, was in den vergangenen Jahrhunderten unterm Roßberg so alles los war. Platzprobleme in Schule und Kindergarten und ein liederliches Kloster stachen bei dem Rundgang besonders hervor.

Über 40 Menschen haben die historische Ortsführung am Wochenende in Öschingen besucht. Ortshistoriker Hans Martin Schneider klärt hier die Gruppe über den Höllgraben auf, der oberhalb der Metzgerei Grießhaber noch im Ansatz zu erkennen ist und früher Wasser geführt hat. Foto: Philipp Förder

