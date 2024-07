Wie eine Tübinger Familie gegen den Blutkrebs kämpft

Papa Christian ist an Blutkrebs erkrankt. Nur eine Stammzellspende kann den 37-jährigen Vater von drei kleinen Söhnen noch retten. Dafür plant die Familie Kiefer zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr eine große Aktion am Tübinger Landratsamt. Wie die Diagnose das Leben der Familie verändert hat.

Der 37-jährige Christian Kiefer aus Tübingen ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine passende Stammzellspende, um zu überleben. Foto: Privat Der 37-jährige Christian Kiefer aus Tübingen ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine passende Stammzellspende, um zu überleben. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.