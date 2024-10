Stefan Broszeit hat den Staatspreis der Kunsthandwerker in Baden-Württemberg gewonnen. Trotzdem versteht sich der 60-Jährige eher als Handwerker denn als Künstler - und versieht seine Stücke auch mit einem gewissen Maß an Philosophie.

