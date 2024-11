Die Halbzeit ist geschafft: Der evangelische Naturkindergarten in der Gomaringer Riedstraße ist im Innenbereich fertig saniert. Wenn die Tage wieder wärmer werden, machen sich Gemeinde und Kirche zusammen an den Außenbereich. In den kalten Monaten kommt ein ausgeklügeltes Heizsystem zum Einsatz.

Die Innenräume des Gomaringer Naturkindergartens wurden saniert. Rechts wurde der ehemalige Außenpavillon in einen extra Raum umfunktioniert und mit dem großen Hauptraum verbunden. An der Decke wurden Infrarotheizungen und LED-Lampen installiert. Foto: Paul Runge Die Innenräume des Gomaringer Naturkindergartens wurden saniert. Rechts wurde der ehemalige Außenpavillon in einen extra Raum umfunktioniert und mit dem großen Hauptraum verbunden. An der Decke wurden Infrarotheizungen und LED-Lampen installiert. Foto: Paul Runge

