Am Wochenende waren ein gutes Dutzend Angler des Fischereivereins Reutlingen am Epplesee in Kirchentellinsfurt auf Wels-Jagd. Die große Fischart, im Schwäbischen meist Waller genannt, frisst gerne kleinere Fische und andere Tiere, unter anderem Vögel. Während die Reutlinger Angler auf den Wels ansaßen, bereiteten sie Schutzmaßnahmen für kleinere, laichende Fische vor.

Fette Beute: Christian Becker mit einer Reuse, in der sich mehr gefangene Marmorkrebse befanden, als erwartet. Foto: Michael Sturm Fette Beute: Christian Becker mit einer Reuse, in der sich mehr gefangene Marmorkrebse befanden, als erwartet. Foto: Michael Sturm

