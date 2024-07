In der Sitzung des Ofterdinger Gemeinderats war der Unmut fraktionsübergreifend spürbar: Die Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen ist einerseits marode und an bestimmten Abschnitten mit Schlaglöchern übersät. Andererseits ist sie für regulären Verkehr eigentlich zu schmal. Dennoch wird die Straße viel genutzt, vor allem wenn die B 27 dicht ist.

Von Schlaglöchern gesäumt: Die Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen, Foto: Michael Sturm Von Schlaglöchern gesäumt: Die Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen, Foto: Michael Sturm

